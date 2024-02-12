Израиль нанес удары по кварталу Рафаха на юге сектора Газа

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Палестинский Красный Полумесяц сообщил об ожесточенных ударах израильской армии по городу Рафах в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости.

"Ожесточенные израильские удары были нанесены по городу Рафах на юге Газы", – указано в сообщении.

По данным СМИ, тела по меньшей мере 32 погибших были обнаружены под завалами после обстрелов израильской авиацией жилых домов и мечетей в городе Рафах. Сообщается также о десятках раненых, среди которых есть дети.

До сих пор израильские военные избегали использования наземных войск в Рафахе, чтобы не вызвать недовольство египетских властей.

Генсек ООН Антониу Гутерриш ранее заявлял, что обеспокоен намерениями Израиля расширить действие военной операции на Рафах, где сейчас находятся сотни тысяч палестинцев.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также призывал Израиль обеспечить безопасность гражданского населения в городе Рафах при планировании дальнейшего наступления.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло в октябре прошлого года. Сектор Газа направил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала проводить операцию "Железные мечи".



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