Главным условием нового соглашения ХАМАС и Израиля должно быть прекращение огня – МИД РФ

Фото: ТАСС/AP/Ariel Schalit

Прекращение огня в секторе Газа должно быть главным условием новой сделки по освобождению заложников между палестинским движением ХАМАС и Израилем, считает заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

Дипломат напомнил, что Владимир Путин ранее уже призывал к прекращению боевых действий на территории анклава.

"Это главное условие для того, чтобы спасти людей, получить беспрепятственный доступ для оказания гуманитарной помощи населению, а также для того, чтобы создать условия для восстановления политического процесса, который может привести к реализации двугосударственного решения", – приводит ТАСС слова Вершинина.

Что касается переговорного процесса, замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что он идет очень непросто.

29 января Израиль, США, Египет и Катар согласовали в Париже основы новой сделки по поэтапному освобождению заложников в секторе Газа.

1 февраля официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что израильская сторона приняла предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа. Он подчеркнул, что движение ХАМАС тоже положительно отреагировало на инициативу.

2 февраля Израиль потребовал немедленного предоставления доступа Международному Красному Кресту к заложникам, удерживаемым палестинским движением.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".



Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств