Медведев: Турчак попросил освободить его от обязанностей секретаря генсовета ЕР

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Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак попросил освободить его от обязанностей секретаря генсовета "Единой России". Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

По словам Медведева, Турчак сейчас готовится к выборам. В связи с этим он обратился в партию и попросил его освободить от обязанностей секретаря генсовета из-за изменений в его трудовой биографии, добавил он. Председатель "Единой России" указал, что причина является уважительной. Он также поблагодарил Турчака за все, что было сделано на этой позиции.

Также Медведев рассказал, что советовался с Владимиром Путиным при назначении Владимира Якушева врио секретаря генсовета партии. Он считает, что сейчас нужно определить того, что продолжит эту работу с учетом важности позиции.

Турчак был назначен на должность временно исполняющего обязанности главы Республики Алтай 4 июня. Соответствующий указ подписал российский президент. Этим же указом глава государства принял отставку Олега Хорохордина с поста главы республики.