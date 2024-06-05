Совфед досрочно снял Турчака с должности первого вице-спикера

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Совет Федерации в ходе пленарного заседания досрочно снял Андрея Турчака с должности первого заместителя председателя палаты. Срок полномочий сенатора в Совфеде действовал до сентября 2026 года. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Снятие с поста произошло из-за его назначения президентом РФ временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай.

Изначально Турчак представлял в Совете Федерации Псковскую область, главой которой он был с 2009 по 2017 год. Вице-спикером палаты он стал 8 ноября 2017-го, при этом кандидатуру Турчака внесла спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Кроме того, в октябре того же года зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев утвердил Турчака секретарем генсовета "Единой России".

В сентябре 2020 года в Совете Федерации была введена вторая должность первого вице-спикера, которую занял Турчак.

До этого Олег Хорохордин покинул пост главы Республики Алтай и заявил, что переходит на новое место работы. Он выразил благодарность Путину за поддержку региона и особое отношение к Алтаю. Также он поблагодарил администрацию президента, кабмин и лично премьер-министра Михаила Мишустина за помощь республике.