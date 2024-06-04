Олег Хорохордин объявил об уходе с поста главы Республики Алтай

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Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил, что уходит с должности в связи с переходом на новое место работы. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что за прошедшие пять лет в регионе многое было сделано для социально-экономического развития, были пройдены непростые годы пандемии коронавируса, а сейчас вся республика помогает участникам СВО, приближая победу России.

Хорохордин поблагодарил Владимира Путина за всестороннюю поддержку региона и особое отношение к Алтаю. Также он выразил благодарность администрации президента, правительству России и лично Михаилу Мишустину за помощь республике на протяжении всех этих лет.

Хорохордин поблагодарил за совместную работу всю команду правительства Республики Алтай, депутатов, представителей территориальных управлений федеральных органов власти, глав муниципальных образований, сельских поселений, депутатов городского, районных и сельских советов, а также всех жителей Республики Алтай.

Ранее Владимир Путин назначил председателя правительства Тульской области Вячеслава Федорищева временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области, утвердив отставку с этой должности Дмитрия Азарова.

Таким образом, Федорищев будет находиться на должности губернатора Самарской области до того момента, пока на этот пост не назначат новое должное лицо. В документе также сказано, что Азаров попросил о досрочной отставке по собственному желанию.