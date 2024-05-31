Путин назначил Вячеслава Федорищева врио губернатора Самарской области

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Владимир Путин назначил председателя правительства Тульской области Вячеслава Федорищева временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области, утвердив отставку с этой должности Дмитрия Азарова. Указ размещен на сайте Кремля.

Таким образом, Федорищев будет находиться на должности губернатора Самарской области до того момента, пока на этот пост не назначат новое должное лицо. В документе также сказано, что Азаров попросил о досрочной отставке по собственному желанию.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил об отставке со своей должности. В своем видеообращении он поблагодарил Путина за оказанное ему доверие и внимание к региону. Также Азаров заявил, что все ключевые цели, которые стояли перед регионом последние шесть лет, были выполнены.

После этого президент РФ предложил Федорищеву на встрече с ним возглавить Самарскую область. По словам Путина, регион является одним из крупнейших промышленных субъектов РФ. Кроме того, как он уточнил, председатель правительства Тульской области неплохо знаком с регионом.

