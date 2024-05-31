Владимир Путин предложил Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин предложил председателю правительства Тульской области Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область. Об этом сказано на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что Самарская область является одним из крупнейших промышленных регионов РФ.

"И история очень достойная, и перспективы хорошие", – подчеркнул президент России.

Путин уточнил, что Федорищев неплохо знаком с Самарской областью. Между тем председатель правительства Тульской области заявил, что Самара является очень сильным индустриальным субъектом России. Федорищев добавил, что направлений работы в этом регионе много, поэтому надо опираться на мнение людей и использовать лучшие наработки.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил об отставке со своей должности. В своем видеообращении он поблагодарил Путина за оказанное ему доверие и внимание к региону. Также Азаров заявил, что все ключевые цели, которые стояли перед регионом последние шесть лет, были выполнены.

