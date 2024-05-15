Путин назначил врио глав нескольких регионов

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Владимир Путин назначил Алексея Беспрозванных временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства подписал указы о назначении Ильи Середюка временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области (Кузбасса), а также Алексея Смирнова – временно исполняющим обязанности главы Курской области.

Аналогично Путин назначил Дмитрия Миляева временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области, а Дмитрия Демешина – временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края.

Ранее президент РФ подписал указ о назначении на должности министров и вице-премьеров нового российского кабмина. В частности, бывшие главы Курской и Калининградской областей Роман Старовойт и Антон Алиханов получили должности министров транспорта и промышленности соответственно.

Аналогично бывшие руководители Хабаровского края и Кузбасса Михаил Дегтярев и Сергей Цивилев стали министрами спорта и энергетики соответственно. Также губернатор Тульской области Алексей Дюмин был освобожден от своей должности и стал помощником президента.

