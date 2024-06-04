Глава Иванова Шарыпов снял с себя полномочия

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Глава Иванова Владимир Шарыпов снял с себя полномочия по собственному желанию, депутаты городской думы приняли его решение о досрочном увольнении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ивановской городской думы.

Свое решение Шарыпов озвучил на внеочередном заседании городской думы, которое прошло 4 июня.

Владимир Шарыпов родился 19 июня 1984 года в Иванове. Свою карьеру начал в 2003 году, работал в ряде коммерческих структур. С 2013 года занимал должность первого заместителя начальника Региональной службы по тарифам Ивановской области, а в июле 2015-го стал руководителем комплекса развития инфраструктуры Ивановской области.

В должность главы города Шарыпов вступил в ноябре 2016 года, а также переизбирался решениями Ивановской городской думы в 2019 и 2021 годах.

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