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Генерал-полковник Александр Лапин возглавил Ленинградский военный округ. Об этом говорится на сайте Кремля в списке участников встречи с Владимиром Путиным.

Также генерал-полковник Сергей Кузовлев стал командующим Московского военного округа. Между тем генерал-полковник Геннадий Анашкин занял пост врио командующего войсками Южного военного округа, а генерал-лейтенант Александр Санчик – Восточного.

26 февраля президент РФ воссоздал Московский и Ленинградский военные округа. Такое решение, по словам бывшего главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, было принято на фоне угроз из-за расширения НАТО.