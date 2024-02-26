26 февраля, 16:19Политика
Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа. Соответствующий указ российского президента размещен на портале официальных правовых актов.
В состав Ленинградского округа вошли Карелия и Коми, Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, а также Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области.
В состав Московского военного округа вошли Москва, а также Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области.
Также в состав Южного военного округа указом российского лидера были включены территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Этим же документом Путин лишил Северный флот статуса межвидового стратегического территориального объединения. Регионы, которые относились к флоту, перешли в Ленинградский округ.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что штаб военного округа вновь займет отреставрированное здание на Космодамианской набережной. Мэр Москвы на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу заявил, что реставрация здания была проведена по договоренности с Минобороны РФ.
До этого российский лидер объяснил воссоздание Ленинградского военного округа. По его словам, причиной тому стало решение Финляндии вступить в НАТО.
Собянин и Шойгу осмотрели штаб Московского военного округа после реставрации
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