Собянин и Шойгу осмотрели штаб Московского военного округа после реставрации

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Президент России Владимир Путин принял решение о воссоздании Московского военного округа. Штаб МВО вновь займет отреставрированное здание на Космодамианской набережной. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Как отметил мэр Москвы, по договоренности с министром обороны Сергеем Шойгу была проведена комплексная реставрация исторического здания.

Здание набережной является объектом культурного наследия федерального значения. Оно было построено в период 1778–1780 годах архитектором Николаем Леграном, в нем находился Кригскомиссариат.

С 1933 по 2010 годах там размещался штаб Московского военного округа, где служили С. М. Буденный, К. А. Мерецков, К. С. Москаленко, В. Л. Говоров и другие известные военачальники.

Масштабная реставрация здания началась в октябре прошлого года. Как отметил Собянин, основные работы уже завершены. Обновленное здание передано Минобороны РФ. В свою очередь, министр обороны высоко оценил итоги реставрации и поблагодарил за проделанную работу и за возрождение Московского военного округа.

"Это историческое событие", – подчеркнул глава Минобороны.

Собянин рассказал, что была проведена большая работа по восстановлению исторического здания. Работы велись в круглосуточном режиме, в них было единовременно задействовано до 5,5 тысячи человек и порядка 170 единиц специализированной техники.

В ходе реставрации специалисты работали по историческим образцам, воссоздавая первоначальный облик здания и его интерьеров, фасада, лепнины, дверей и оконных рам из дуба. Были приведены в порядок парадная лестница центрального корпуса и наборная чугунная лестница с росписью под бронзовую поталь, которая ведет со второго на третий этаж. На свое историческое место у входа в здание вернулись две пушки – 122-миллиметровые гаубицы, выпущенные в начале XX века.

В здании были проведены ремонт и модернизация коммунальных систем. Помещения обустроены для полноценной и эффективной работы сотрудников штаба МВО.

Ранее мэр рассказал о крупнейших проектах реставрации 2023 года. В общей сложности за последние 13 лет было приведено в порядок 2 190 объектов культурного наследия. Символический рубеж – 2 000 – был достигнут в начале 2023 года.