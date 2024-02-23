Сергей Собянин поздравил ветеранов и военнослужащих с Днем защитника Отечества

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов, военнослужащих и участников специальной военной операции с Днем защитника Отечества. Поздравление опубликовано в телеграм-канале мэра.

Собянин отметил, что этот всенародный праздник символизирует героическую историю российской армии и флота, а также связь всех поколений защитников Родины.

Мэр Москвы отдал дань глубокого уважения ветеранам Великой Отечественной войны, которые разгромили фашистов и отстояли независимость нашей страны. По словам Собянина, их подвиг и сегодня является ярким примером героизма и патриотизма для нынешних защитников Родины, которые участвуют в специальной военной операции и делают все для победы.

"Сегодня воины России сражаются за суверенитет и безопасность страны, проявляют мужество, стойкость, высокий профессионализм. И делают все для победы. Участники СВО – в одном ряду с отважными защитниками Родины минувших эпох", – отметил Собянин.



Градоначальник поблагодарил российских военнослужащих за верность воинскому долгу, самоотверженность и любовь к Отчизне.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Глава государства заявил, что сегодня участники специальной военной операции сражаются за правду и справедливость, проявляют мужество и отвагу, защищая Россию. Он назвал их подлинными народными героями, и отметил, что государство будет делать все возможное, чтобы они смогли выполнить поставленные задачи.

Недавний опрос показал, что большинство россиян считают День защитника Отечества очень важным праздником. При этом 48% опрашиваемых заявили, что 23 февраля – это праздник всех мужчин, а 47% воспринимают День защитника Отечества как профессиональный праздник военных.

Почти 450 мероприятий подготовили в столице к 23 февраля