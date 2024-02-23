Почти 80% россиян назвали День защитника Отечества важным праздником

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

День защитника Отечества считают важным праздником 79% граждан РФ, следует из данных социологического исследования Фонда "Общественное мнение".

Результаты опроса показали, что этот праздник оказался более значимым для россиян старше 60 лет (87%).

При этом 48% опрашиваемых заявили, что 23 февраля – это праздник всех мужчин, а 47% воспринимают День защитника Отечества как профессиональный праздник военных. Затруднились с ответом 5% респондентов.

Исследование проводилось среди 1 500 совершеннолетних граждан в 53 субъектах в период с 9 по 11 февраля.

Ранее Владимир Путин поздравил россиян и всех, кто прошел воинскую службу, с Днем защитника Отечества, отметив, что этот праздник давно стал народным и широко отмечается по всей стране.

Президент обратил внимание, что защитники Отечества окружены в России подлинной народной любовью, а преданность стране, святой долг беречь ее и отстаивать свою землю, всегда были и остаются важнейшими и непререкаемыми ценностями.



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