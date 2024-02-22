Экскурсии, лекции и концерты: какие мероприятия нужно посетить 23 февраля в Москве

В столице в честь Дня защитника Отечества запланировано свыше 440 самых разных событий. Жителей и гостей города ждут концерты, экскурсии, выставки, лекции и многое другое. Мероприятия пройдут на различных площадках, в том числе в парках и музеях. Множество из них совершенно бесплатные. О главных событиях праздничного дня читайте в материале Москвы 24.



Лекции и экскурсии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве специально к 23 февраля культурные площадки подготовили для жителей и гостей города обширную программу. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. По ее словам, в общей сложности пройдет свыше 440 различных событий.





Наталья Сергунина заместитель мэра Москвы Москвичи и туристы смогут принять участие в спортивных и интеллектуальных состязаниях, послушать лекции, побывать на тематических выставках, экскурсиях и концертах. Для юных посетителей проведут мастер-классы по созданию подарков и открыток для пап и дедушек.

В сам праздничный день, который в этом году выпал на пятницу, гостей приглашают интересно и с пользой провести досуг на ВДНХ. Здесь бесплатные мероприятия начнутся с полудня, большая часть из них состоится в павильоне № 19 "Атом". Посетителей ждут лекции и встречи с учеными, военными корреспондентами, известными представителями культурной и спортивной сферы.

Также по экспозиционной зоне "Советский атомный проект" проведут экскурсии. Кроме того, в Музее городского хозяйства столицы, который расположен в павильоне № 5, в 15:00 пройдет лекция "Тайны Вечного огня". Слушателям расскажут о тонкостях его устройства, например, почему пламя не гаснет. Позднее, в 18:00, на Международной выставке-форуме "Россия" состоится праздничный концерт.

В День защитника Отечества Музей Победы сделал бесплатным вход для мужчин. Помимо основной экспозиции, можно, например, посетить однодневную выставку в фойе перед кинозалом "Конев". Здесь покажут реликвии и документы, которые нашли в местах боев 1941–1945-х годов в разных областях страны. В этом же музее в 12:00 начнется музыкальный марафон "Фанфары Победы – защитникам Отечества!". Участниками концерта станут свыше 600 человек из различных духовых оркестров Москвы и области, а также вокальных и хореографических коллективов.



Интересные встречи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В музее "Главные оружейные реликвии армии" ("Г. О. Р. А".) желающие 23 февраля смогут встретиться и пообщаться с правнучкой маршала Георгия Жукова Варварой Ерохиной. Она поделится с участниками мероприятия малоизвестными фактами из биографии советского полководца.

Здесь же гостям предложат поучаствовать в мастер-классах, конкурсах и квестах, а также познакомиться с выставкой радиоуправляемых моделей. Праздничная программа начнется с 13:00.

Еще одна встреча запланирована в Музее космонавтики на проспекте Мира. Ее участники познакомятся с Героем Советского Союза, летчиком-космонавтом СССР Александром Лавейкиным, который расскажет о своем отце генерал-майоре авиации Иване Павловиче. Начало – в 15:00.



Концерты и квесты

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В праздничный день сразу в двух столичных парках состоится выступление духового оркестра "Модерн". Музыканты исполнят патриотические инструментальные произведения. Послушать живую музыку в парке "Фили" можно в 12:00, а в парке 50-летия Октября – в 15:00.

Насыщенная программа 23 февраля также ждет гостей в Парке Горького. Например, в 13:00 посетителей приглашают на экскурсию "Великая Победа и выставка образцов трофейного вооружения 1943–1948 годов". Чуть позже, в 15:00, можно поучаствовать в командном квесте "Маневры под открытым небом".

В парке "Северное Тушино" предлагают почувствовать себя моряком и отправиться на экскурсию на подводную лодку Б-396 "Новосибирский комсомолец". Вход по предварительной регистрации. Товарищеские матчи по хоккею между командами разных возрастов пройдут в усадьбе Воронцово с 10:00 до 13:00. Кроме того, здесь проведут зимнюю зарядку и турнир по метанию снежков. Завершат праздничную программу концертом гитариста в одном из усадебных флигелей.

