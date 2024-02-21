Более 440 мероприятий проведут в парках и библиотеках Москвы ко Дню защитника Отечества

Фото: пресс-служба Депкульта

Столичные музеи, библиотеки и парки подготовили свыше 440 мероприятий, которые пройдут накануне 23 февраля и в праздничные выходные. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, жители города и туристы смогут поучаствовать в интеллектуальных и спортивных состязаниях, побывать на экскурсиях, концертах, тематических выставках, послушать лекции. Для юных гостей проведут мастер-классы по созданию открыток и подарков для пап и дедушек.

В частности, концерт "Слава победам России!" пройдет 21 февраля в 17:00 в галерее Александра Шилова. Желающие услышат военные песни, романсы и мелодии из кинофильмов. Нужна предварительная регистрация на странице мероприятия.

Встреча для юных читателей состоится 22 февраля в 15:00 в библиотеке № 262. Им расскажут о защитниках Отечества, подвиги которых описаны в былинах и древних сказаниях.

Также музей-панорама "Бородинская битва" приглашает желающих 23 февраля на программу "День русского солдата". Она начнется в 11:30 с экскурсии "Скажи-ка, дядя…", в 13:00 откроется интерактивная площадка "Вахт-парад". В 15:00 "Театр на песке" покажет спектакль "По небу полуночи ангел летел" на стихи Михаила Лермонтова.

Отпразднуют День защитника Отечества и на площадке Государственного биологического музея имени Тимирязева в павильоне № 31 "Геология" на ВДНХ. В 13:00 и 14:30 будут тематические прогулки, с 14:00 до 16:00 – мастер-класс "Открытка для папы". Занятия по созданию открытки с применением аппликации, оригами и квиллинга, росписи деревянных моделей военной техники и по изготовлению панно начнутся в 11:00 в лектории Московской усадьбы Деда Мороза.

Помимо этого, мастер-классы проведут для желающих в лектории на центральной площади парка "Кузьминки" с 15:00 до 18:00. В парке "Ангарские пруды" для юных гостей приготовили занятие "Я у папы молодец!". В 16:30 им предложат освоить основы столярного дела и смастерить деревянную карандашницу.

В "Сокольниках" 23 февраля можно будет поучаствовать в турнирах по интеллектуальным играм: в 12:00 стартует состязание по шашкам, в 17:00 – по шахматам. Регистрация начнется за полчаса до соревнований, количество мест ограничено. В усадьбе Воронцово с 10:00 до 13:00 пройдут товарищеские матчи по хоккею между детско-юношескими и взрослыми командами.

Между тем студия "Театр Почета" представит в ДК "Стимул" постановку "Вокзал. Судьба. Победа" 24 февраля. В этот же день в зоне отдыха "Терлецкая дубрава" в 11:00 пройдет серия семейных мероприятий, в парке "Красная Пресня" – мастер-класс по изготовлению необычных портретов пап и дедушек.

Экспозиция редких советских и российских конвертов, марок и открыток, выпущенных к 23 февраля и юбилейным датам, будет представлена в культурном центре "Меридиан". Музей Победы и усадьба Воронцово подготовили фотовыставку "Защитники Отечества".

Ранее стало известно, что на ВДНХ 23 февраля ждут всех, кто интересуется российской историей. Бесплатные мероприятия начнутся с 12:00, большая их часть состоится в павильоне № 19.

Помимо этого, телебашни РТРС включат праздничную подсветку в честь Дня защитника Отечества в 39 городах России. Например, башни в Новосибирске, Якутске, Грозном, Сочи, Мурманске и других городах продемонстрируют эмблему Вооруженных сил РФ, георгиевскую ленту, камуфляжную расцветку, салют.

В Музее Победы подготовили праздничную программу к 23 февраля