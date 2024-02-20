Выставки, лекции и экскурсии проведут в Москве 23 февраля

Фото: пресс-служба Музея Победы

Множество бесплатных мероприятий пройдет в столице по случаю Дня защитника Отечества. Городские культурные площадки подготовили экскурсии, лекции, концерты. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, на ВДНХ 23 февраля ждут всех, кто интересуется российской историей. Бесплатные мероприятия начнутся с 12:00, большая их часть состоится в павильоне № 19. Для гостей подготовили встречи и лекции с участием ученых, общественных деятелей, военкоров. Подробности можно узнать на странице павильона.

В Музее городского хозяйства Москвы (павильон № 5) в 15:00 пройдет экскурсия "Тайны Вечного огня". Ее посетители узнают, почему пламя никогда не гаснет и какие профилактические работы проводятся для его сохранности.

Также в это время состоится экскурсия по территории выставки "Мужские образы ВДНХ", которую посвятили Дню защитника Отечества в контексте выставки, открытой в 1939 и в 1954 годах как Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ). Для участия нужна регистрация.

В пространстве Москвы на выставке-форуме "Россия" в 18:00 пройдет праздничный концерт. Для пришедших выступит Гордей Юфкин в сопровождении Ансамбля песни и танца под управлением Алексея Губарева.

Между тем в Музее славянской письменности "Слово" (павильон № 58) в 19:00 всех ждут на бесплатную тематическую экскурсию "Великие мужи желают слово молвить". На ней можно узнать о создателях славянского алфавита Кирилле и Мефодии, труде монахов и книгопечатников. Вход по предварительной регистрации.

В центре "Космонавтика и авиация" (павильон № 34) в 19:30 начнется экскурсия "Герои космоса". Участникам расскажут о примерах отваги и самоотверженности людей, которые трудились и трудятся в космической отрасли, также экскурсовод познакомит гостей с биографиями космонавтов, участвовавших в Великой Отечественной войне. Нужна регистрация.

Музей Победы сделает 23 февраля бесплатным вход для всех мужчин и детей в возрасте до 14 лет. Главным событием дня будет музыкальный марафон "Фанфары Победы – защитникам Отечества!", начало в 12:00.

Музей "Главные оружейные реликвии армии" (территория парка Победы, вход на пересечении аллей Памяти и Артиллеристов) тоже подготовил бесплатную праздничную программу. Увидеть исторические документы и артефакты, которые рассказывают об обороне Москвы в годы Великой Отечественной войны, можно на бесплатной обзорной экскурсии "Великий подвиг защитников Москвы", ее подготовил Государственный музей обороны Москвы.

Также в 11:00 парк "Северное Тушино" и Музей истории ВМФ проведут экскурсию на подводной лодке Б-396 "Новосибирский комсомолец". Ждут гостей старше 16 лет. Регистрация – по ссылке.

В двух парках в праздник выступит духовой военный оркестр "Модерн". В парке "Фили" послушать выступление можно будет в 12:00, в парке 50-летия Октября – в 15:00.

Помимо этого, во всех центрах московского долголетия 23 февраля пройдет культурная программа "Защитникам посвящается". Активные участники и лидеры клуба подготовили творческие интерактивы, кулинарные мастер-классы, интеллектуальные викторины и концерты. Желающие смогут научиться готовить блюда полевой кухни, своими руками сделать сувениры и поздравительные открытки.

Телебашни РТРС включат праздничную подсветку в честь Дня защитника Отечества в 39 городах России. В частности, Останкинскую телебашню в Москве украсит изображение российского флага.

Сергей Собянин напомнил, что 23 и 24 февраля парковка в столице будет бесплатной. При этом 25 февраля будет действовать режим воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час.

Для москвичей подготовили праздничную программу в честь Дня защитника Отечества