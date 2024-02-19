Собянин: парковка 23 и 24 февраля на всех улицах Москвы будет бесплатной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

23 и 24 февраля в честь Дня защитника Отечества парковка в Москве будет бесплатной, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"25 февраля будет действовать режим воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час", – написал мэр.

По словам Собянина, обычные тарифы сохранятся для парковки со шлагбаумами.

Ранее в столичном Дептрансе сообщили, что в этом году стоянка машин будет бесплатной для автомобилистов 73 дня. Речь идет о периоде с 1 по 8 января, 23 и 24 февраля, 8 и 9 марта, 29 и 30 апреля, 1, 9–11 мая, 12 июня, 4 ноября, 30 и 31 декабря.

По данным департамента, в 51 воскресенье оставить машину и не платить будет возможность везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час.

Между тем Собянин рассказал, что до 2030 года в Москве запланирована реализация программы модернизации и развития транспортной системы. В столице удалось сделать городской транспорт предсказуемым, доступным, безопасным и комфортным, отметил мэр.

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