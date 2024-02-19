Телебашни РТРС включат подсветку в честь Дня защитника Отечества в 39 городах РФ

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Телебашни РТРС включат праздничную подсветку в честь Дня защитника Отечества в 39 городах России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сети.

Останкинскую телебашню в Москве украсит изображение российского флага. На телебашнях в Нижнем Новгороде, Твери, Нальчике, Братске и Тамбове появится не только триколор, но и бегущая строка "23 февраля – День защитника Отечества", атрибуты и символы праздника.

Между тем башни в Новосибирске, Якутске, Грозном, Сочи, Мурманске и других городах продемонстрируют эмблему Вооруженных сил РФ, георгиевскую ленту, камуфляжную расцветку, салют.

Помимо этого, тематические световые шоу запланированы на башнях в Калининграде, Костроме, Пензе, Улан-Удэ, Самаре, Петрозаводске и иных городах.

Ранее россиянам напомнили, что с 19 по 22 февраля их ждет короткая рабочая неделя в связи с предстоящим праздником – Днем защитника Отечества. Граждане смогут отдохнуть с 23 по 25 февраля.

Сергей Собянин уточнил, что 23 и 24 февраля парковка в Москве будет бесплатной. При этом 25 февраля будет действовать режим воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час.

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