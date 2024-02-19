Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в феврале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Гердо

С 19 по 22 февраля россиян ждет короткая рабочая неделя в связи с предстоящим праздником – Днем защитника Отечества. Граждане смогут отдохнуть с 23 по 25 февраля, сообщает Роструд на своем сайте.

"В преддверии Дня защитника Отечества, 23 февраля, рабочая неделя будет короткой и продлится всего четыре дня: с 19 по 22 февраля. Причем поскольку последний рабочий день недели, 22 февраля, является предпраздничным, то его продолжительность сокращается на один час", – говорится в публикации.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в честь праздника 23 и 24 февраля парковка в Москве будет бесплатной. А 25 февраля будет действовать режим воскресенья, то есть везде будет бесплатно, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час, объяснил мэр и напомнил, что обычные тарифы сохранятся для парковок со шлагбаумами.

До этого сообщалось, что Московская канатная дорога в праздничный день будет работать до 20:00 из-за проведения салюта.

Четырехдневная рабочая неделя началась в РФ