16 февраля, 16:14Город
Московская канатная дорога 23 февраля будет работать до 20:00
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Московская канатная дорога будет работать до 20:00 в пятницу, 23 февраля, из-за проведения салюта. Об этом сообщается на сайте дороги.
"Обращаем внимание, что 23 февраля в связи с проведением праздничного салюта комплекс и Московская канатная дорога будут закрыты с 20:00", – говорится в сообщении.
Между тем стало известно, что в честь праздничных дней февраля и марта Центральная пригородная пассажирская компания запустит дополнительные экспрессы. Изменения помогут пассажирам выбрать оптимальное время отправления, указали в пресс-службе ЦППК.
В свою очередь, аналитики выяснили, что в РФ около 12% жителей намерены взять отгулы или отпуска, чтобы побольше отдохнуть в честь 23 февраля. При этом 60% опрошенных рассказали, что не хотят расслабляться на праздниках.
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