Каждый восьмой россиянин планирует продлить отдых на 23 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В России примерно 12% граждан собираются взять отгулы или отпуска, чтобы побольше отдохнуть в честь 23 февраля. При этом 60% опрошенных рассказали, что не хотят расслабляться на праздниках. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

Кроме того, более 12% россиян заявили, что еще не приняли решение об отдыхе на 23 февраля, а 16% респондентов утверждают, что будут работать в сменном графике.

При этом в рамках опроса выяснилось, что отдохнуть хотят больше мужчины, чем женщины – 13 и 12% соответственно. Также была выявлена особенность: граждане в возрасте до 34 лет потребуют 23 февраля отгулы больше, чем представители более старшего возраста. В опросе поучаствовали 1,6 тысяча россиян из всех регионов страны.

Ранее стало известно, что для покупки нужного мужчине подарка на 23 февраля необходимо понять, чем он увлекается и что ему нравится. В противном случае есть риск вручить то, что ему не потребуется. При этом психолог Дарья Дугенцова посоветовала не дарить сертификаты, так как они стоят дорого и не всегда могут понравиться мужчине.



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