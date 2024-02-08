Психолог назвала идеальный подарок к 23 февраля

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Для покупки нужного мужчине подарка на 23 февраля необходимо понять, чем он увлекается и что ему нравится. В противном случае есть риск вручить то, что ему не потребуется. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на психолога Дарью Дугенцову.

Кроме того, она посоветовала не дарить сертификаты, так как они стоят дорого и не всегда могут понравиться мужчине. В некоторых случаях, уточнила эксперт, если человеку не по душе сюрпризы, лучше просто спросить, что он хочет получить на праздник.

При этом психолог указала на то, что люди, иногда сами того не замечая, рассказывают, что бы им хотелось получить. В связи с этим она призвала обращать внимание на детали во время общения с человеком.

"Носки или гели для бритья – излюбленный и практичный, но также и банальный выбор", – заключила она.

Ранее психолог Павел Раков посоветовал не дарить на 23 февраля пену для бритья, гели для душа, а также дезодоранты. По его словам, подобные подарки содержат неприятные намеки. Также психолог рекомендовал не дарить ежедневники.



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