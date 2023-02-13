Психолог назвал худшие подарки на 23 февраля

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Худшими подарками на 23 февраля являются шампуни, гели, дезодоранты и пена для бритья. Об этом сообщает "Мослента" со ссылкой на психолога Павла Ракова.

"Дарить такой избитый "намек на помыться" – плохая идея. К тому же у мужчин часто свои предпочтения по запахам и брендам, а в арсенале уже хранится все необходимое", – отметил эксперт.

Он добавил, что дарить ежедневники также является плохой идеей, так как у большинства есть телефон или облачное хранилище. Такой подарок мужчина может положить в дальний ящик.

Психолог рассказал, что неудачным подарком на День защитника Отечества также может стать парфюм, так как аромат может не понравиться новому владельцу. Раков уточнил, что запах является очень субъективным ощущением. То, что одному человеку кажется вкусным и приятным, для другого может оказаться отвратительным и даже вызвать плохие ассоциации.

Одежда и обувь также могут стать не самым желанными подарками на праздник.

"В большинстве мужчины не любят, когда кто-то делает за них выбор в вопросе покупки одежды и обуви. Можно не угадать с брендом, цветом, размером или фасоном. В итоге вещь наденется один раз, чтобы вы не обижались", – сообщил специалист.

Ранее сообщалось, что вход в Музей главных оружейных реликвий будет бесплатный для мужчин 23 февраля. Для посетителей проведут спортивные соревнования, мастер-классы по сборке и разборке оружия, а также праздничный концерт.

В праздничный день для гостей организуют военно-патриотическую игру "Танкбол", где посетители станут участниками почти настоящего танкового биатлона и попробуют свои силы в управлении двухметровым танком.

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