Вход в Музей главных оружейных реликвий будет бесплатным для мужчин 23 февраля

Фото: goramuseum.ru

В День защитника Отечества дети до 14 лет и мужчины смогут бесплатно посетить Музей главных оружейных реликвий армии. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Для посетителей проведут спортивные соревнования, мастер-классы по сборке и разборке оружия и праздничный концерт.

"23 февраля вход в Музей "Г.О.Р.А." будет свободным для всех мужчин, бесплатно посетить музей смогут и дети до 14 лет. Кроме того, филиал Музея Победы на Поклонной горе подготовил для своих гостей бесплатную праздничную программу, которая пройдет с 13:00 до 16:00", – отметили сотрудники музея.

В праздничный день для гостей организуют военно-патриотическую игру "Танкбол", где посетители станут участниками почти настоящего танкового биатлона и попробуют свои силы в управлении двухметровым танком.

В экспозиции музея представят выставку моделей от мастерской "Танковый завод № 13", коллекцию вооружения и техники музея, а гид расскажет о танках, пушках, самолетах и кораблях времен Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что в Москве около 350 пар заключат брак в День защитника Отечества. Торжественные церемонии пройдут как в залах бракосочетания столицы, так и на выездных локациях.

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