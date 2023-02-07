Дополнительные поезда запустят между Курском и Москвой в праздничные дни февраля

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Дополнительные поезда пустят между Курском и Москвой в праздничные дни февраля. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

В компании отметили, что холдинг РЖД запустит дополнительные поезда для пассажиров, чтобы удовлетворить спрос на перевозки во время празднования Дня защитника Отечества. Составы свяжут Курск и Москву.

С 22 по 27 февраля 2023 года будут курсировать четыре дополнительных поезда:



№ 217 Москва – Белгород (отправление из Москвы 22 февраля в 17:30 и прибытие в Курск 23 февраля в 03:53),

№ 229 Москва – Курск (отправление из Москвы 22 февраля в 20:59 и прибытие в Курск 23 февраля в 12:50),

№ 218 Белгород – Москва (отправление из Курска 26 февраля в 18:05 и прибытие в Москву 27 февраля в 05:07),

№ 230 Курск – Москва (отправление из Курска 26 февраля в 15:59 и прибытие в Москву 27 февраля в 07:47).

Пассажиры смогут приобрести билеты и узнать расписание во всех кассах РЖД, мобильном приложении и на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что билеты на поезда "Сапсан" с отправлением 23 февраля и 8 марта можно будет купить по сниженным ценам. Такая акция приурочена к праздникам – Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.

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