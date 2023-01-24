РЖД предоставят скидку на "Сапсан" отправлением 23 февраля и 8 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Билеты на поезда "Сапсан" с отправлением 23 февраля и 8 марта можно будет купить по сниженным ценам. Об этом информирует сайт Российских железных дорог.

"Специальная акция приурочена к праздникам – Дню защитника Отечества и Международному женскому дню – и распространяется на все поезда "Сапсан", – говорится в сообщении.

Цены на билеты на 23 февраля в базовый класс маршрутом из Санкт-Петербурга в Москву будут начинаться от 2 280 рублей, в экономкласс – от 2 498 рублей. На 8 марта можно приобрести от 2 091 и 2 288 рублей соответственно.

Кроме того, в РЖД рассказали о планах ввести более 200 дополнительных поездов на маршрутах в февральские каникулы. Оператор заявил, что больше всего поездок будет назначено на 22 и 26 февраля.

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