РЖД опровергли сообщения о сбоях продаж билетов из-за перехода на российское ПО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

РЖД не подтвердили информацию о предполагаемых сбоях в продаже билетов из-за перехода на российское программное обеспечение с иностранного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

До этого "Коммерсант" информировал, что в РЖД оценили затраты на замещение иностранных систем в 6,4 миллиарда рублей. Газета писала, что на данный момент перевозчик работает через платформу z/Architecture, которая совместима только с техникой от IBM. Эта компания больше не осуществляет деятельность в РФ.

"Система продажи билетов АСУ "Экспресс" функционирует стабильно, никаких перебоев с продажей билетов нет. ОАО "РЖД" с 2018 года ведет системную работу по переходу на отечественное ПО", – поделились в компании.

По словам представителей РЖД, переход на новую платформу происходит постепенно.

До этого сообщалось, что компания начала продавать билеты на "Сапсан", который ходит между Москвой и Санкт-Петербургом, со скидкой на 31 декабря и 1 января. Пассажиры смогут приобрести билеты в экономический класс на все поезда.



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