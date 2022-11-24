РЖД назначили около 1 тыс дополнительных рейсов на новогодние праздники

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

"Российские железные дороги" назначили на период с 23 декабря по 9 января около 1 тысячи дополнительных поездов, которые будут курсировать по наиболее востребованным у россиян маршрутам. Об этом сообщается на сайте холдинга.

"Назначаем около 1 000 дополнительных поездов на новогодние праздники. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Они будут ходить с 23 декабря по 9 января по самым востребованным маршрутам", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит создать порядка 4,5 миллиона дополнительных пассажирских мест.

Ранее компания РЖД презентовала новый поезд Деда Мороза на Ленинградском вокзале в Москве. Подвижной состав отправится в новогоднее путешествие 22 октября 2022 года и вернется 15 января 2023 года. В ходе 85-дневной поездки состав проедет через всю страну из Великого Устюга.



В РЖД назвали самые популярные маршруты для поездок в новогодние праздники

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