Названа средняя стоимость авиаперелета по России осенью 2022 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Средняя стоимость авиаперелета по России осенью 2022 года составила 7 230 рублей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование сервиса "Туту.ру".

По данным аналитиков, количество авиаперелетов по стране осенью составило 84% от общего числа. Самыми популярными направлениями стали Москва и Санкт-Петербург. В число востребованных для туризма российских городов также вошли Сочи, Екатеринбург, Махачкала и другие.

При этом билеты из РФ в страны ближнего зарубежья продавались в среднем за 15 644 рубля, дальнего зарубежья – за 32 585 рублей, в Европу – за 44 404 рубля.

"На зарубежные направления пришлось порядка 16% бронирований, большинство из них – в страны ближнего зарубежья", – сообщили представители сервиса.

Ранее Египет назвали самым популярным направлением отдыха для россиян на Новый год. При этом жителям РФ также предложили обратить внимание на отдых в Таиланде и Венесуэле.

Практически все места в отелях Турции на сегодняшний день забронированы, сообщил председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко. Кроме того, в 2023 году в наиболее популярной для туристов стране – Турции – ожидается повышение стоимости проживания на 35–50%.



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