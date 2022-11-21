Горнолыжные курорты Подмосковья откроют сезон с 25 ноября

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Министерство культуры и туризма Московской области анонсировало начало сезона на местных горнолыжных курортах. Об этом сообщает ТАСС.

"Подмосковные горнолыжные курорты открывают сезон с 25 ноября. Первыми заработают спортивный парк "Волен" и горнолыжный клуб Леонида Тягачева в Дмитровском городском округе", – рассказали в ведомстве.

С 1 декабря в регионе заработает горнолыжный комплекс "Красная горка" в городском округе Подольск и курорт "Царьград" в городском округе Серпухов.

Всего в Подмосковье расположены 18 курортов с возможностью прокатиться на горных лыжах. В минувшем сезоне самым популярным из них стал комплекс "Сорочаны", работающий в Дмитровском округе.

Ранее стало известно, когда в Москве заработают ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка. Посетителей начнут принимать уже с 28 ноября.

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