ГУМ-Каток откроется на Красной площади 28 ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка откроются на Красной Площади 28 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу катка.

Помимо торговых палаток с сувенирами, елочными игрушками, варежками и другими товарами, на Красной площади заработают карусели для детей и взрослых.

"В этом сезоне ГУМ-Каток и ГУМ-Ярмарка будут оформлены в узнаваемой стилистике Гжели. <...> И, конечно, на ярмарке найдутся подарки и сувениры, созданные гжельскими мастерами, со знаменитым бело-синим узором", – говорится в сообщении.

Площадь катка составит почти 6 тысяч квадратных метров, а лед сможет выдержать температуру до 10 градусов, благодаря чему будет доступен до конца февраля. Специалистам удается поддерживать одинаковую для всех посетителей поверхность благодаря прохождению по льду специальной техникой в течение 30 минут после каждого сеанса.

Каток будет работать ежедневно с 10:00 до 23:00. Кроме того, первые четыре сеанса в будние дни можно будет посетить бесплатно.

Ранее сообщалось, что самый большой каток Москвы, расположенный на ВДНХ, откроется 25 ноября. Заммэра города Наталья Сергунина рассказала, что одновременно на льду смогут находиться 4,5 тысячи человек. Площадь искусственного покрытия составит свыше 20 тысяч квадратных метров. Ледовые дорожки, украшенные иллюминацией, пройдут по Главной аллее, окружат фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок".



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