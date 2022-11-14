На ВДНХ 25 ноября откроется самый большой каток Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На ВДНХ стартует новый зимний сезон. 25 ноября там откроется самый большой каток Москвы, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, открытие катка на ВДНХ считается одним из самых ожидаемых событий зимнего сезона в городе.

"Эта площадка полюбилась многим москвичам и гостям Москвы. За восемь лет ее работы на ней побывали больше 4,5 миллиона человек. С 25 ноября выставка вновь приглашает посетителей на каток", – сказала заммэра.

Одновременно на катке смогут находиться 4,5 тысячи человек. Ледовое покрытие там искусственное. Его площадь составит свыше 20 тысяч квадратных метров. Вместе с инфраструктурой каток займет 53 тысячи квадратных метров. Ледовые дорожки, украшенные иллюминацией, пройдут по Главной аллее, окружат фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок".

Откроются точки проката и заточки коньков, а также буду проводиться занятия для тех, кто желает научиться кататься. В новом сезоне для горожан и туристов будут проводить экскурсии на льду, мастер-классы для детей по фигурному катанию и хоккею.

Современный каток на ВДНХ впервые открылся в 2014 году. Ему принадлежит несколько рекордов: каток официально признавали самой большой площадкой с искусственным льдом в России и мире.

В прошлом году в столице работали около четырех тысяч мест для активного зимнего отдыха. Речь идет о катах с искусственным и естественным льдом, лыжных трассах, ледяных горках и снежных городках, универсальных площадках для зимних видов спорта, лыжных базах, горнолыжных склонах, местах для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах, площадках для сноуборда.



Сезон катков стартовал в Москве

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