Эксперт назвал безопасные места для катания на тюбингах

Катание на тюбингах и коньках – одно из самых любимых видов зимнего отдыха москвичей. Гамма эмоций и бодрость духа обеспечена. К сожалению, эти развлечения могут закончиться плачевно. К примеру, звезда фильмов "Горько!", актриса Юлия Александрова в середине декабря вылетела с тюбинга, ударилась о лед и потеряла сознание. А на юге Москвы подросток и вовсе погиб после проката на необорудованном склоне. Таких последствий можно избежать, если следовать простым правилам безопасности. Расскажем, как уберечь себя во время катания на коньках и горках.

Берегите себя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Основная проблема тюбинга в том, что им практически невозможно управлять, отметил в беседе с Москвой 24 эксперт по безопасности и выживанию Михаил Макеев. По этой причине для катания необходимо выбирать специально оборудованные места, подчеркнул он.





Михаил Макеев эксперт по безопасности и выживанию На таких трассах рассчитаны даже самые непредсказуемые траектории движения тюбингов. Но люди зачастую поступают так, что где-то рядом есть обрыв и на нем можно покататься. Потом это заканчивается плачевно.

"Если люди все же идут покататься в необорудованном месте, единственное, что можно порекомендовать, – прежде всего, надеть шлем, защиту локтей и коленей. Кроме того, нужно обращать внимание на отдельно стоящие деревья, на покров, крутизну склона, возможное наличие трамплинов. В последнем случае, прокатившись даже с небольшой горки, есть риск улететь на несколько метров. А это априори удар о землю, а затем – о дерево", – рассказал Макеев.

Перед тем как скатиться с горки, эксперт по безопасности рекомендует спустить тюбинг несколько раз без человека. Таким образом, можно понять траекторию его движения, объясняет собеседник Москвы 24.

"Когда видно, что тюбинг летит прямиком в дерево, стоит задуматься. Причем, если на него сядет человек, скорость спуска будет совершенно другой. Тюбинги при определенных условиях могут разгоняться примерно до 50–60 километров в час. Более того, человека в этот момент может закрутить как угодно, предотвратить удар станет очень сложно", – предупреждает Макеев.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Если человек предпочел тюбингу катание на катке, эксперт в первую очередь советует обратить внимание на состояние экипировки.





Михаил Макеев эксперт по безопасности и выживанию Выходя на лед, надо четко понять, что коньки хорошо заточены, правильно зашнурованы. На льду не надо пренебрегать защитой. В особенности – локтей, коленей и головы, так как это первое, что страдает при катании на катке. Важно кататься по направлению движения и со средней скоростью потока.

"Ни в коем случае не надо разгоняться, дурачиться. Если каток находится где-то во дворе, а там играют в хоккей, то надо либо как-то договариваться о четком разграничении территории, либо вообще лучше туда не заходить. Потому в человека может угодить шайба", – рассказывает Макеев.

Отдельные меры предосторожности существуют для тех, кто только встает на коньки. Для безопасности дебютантам лучше заручиться поддержкой инструктора или друзей, которые хорошо катаются, говорит Макеев. Они смогут дать нужные навыки и подстраховать при необходимости, сказал эксперт. Кроме того, для учебы лучше выбирать более спокойные места с несложными трассами, рекомендует он.

После катания – на лечение

Катание на тюбингах может закончиться переломами копчика, позвонков и пальцев, предупредил в разговоре с Москвой 24 кандидат медицинских наук, врач – травматолог-ортопед Константин Терновой. В случае если человек врезался в дерево или столб, есть риск заработать черепно-мозговую травму, говорит он.





Константин Терновой кандидат медицинских наук, врач – травматолог-ортопед Основная причина таких последствий – глупость. Люди выкатываются на дороги, едут там, где есть столбы. То есть пользуются тюбингом на трассах, не предназначенных для этого.

Терновой отметил, что чаще травмы на тюбингах зарабатывают взрослые, чем дети. Это связано с тем, что у ребенка небольшая масса тела.

"Это же физика: масса, скорость, ускорение – и получаем силу удара. Когда катится ребенок весом 20 килограммов – это одна ситуация, а когда мужик весом 90 килограммов, получается совершенно другой удар", – объяснил Терновой.

Специалист рассказал, что риск получить травму на тюбинге увеличивается на 50%, если отдыхающий находится в состоянии алкогольного опьянения. У человека нарушается координация и притупляется чувство самосохранения, сказал он. Кроме того, очень опасно скатываться в сцепке, указал Терновой.

"Скорость здесь будет гораздо больше. Основной удар в этой сцепке придется на того, кто едет первым. Для остальных он станет мягким амортизатором", – говорит собеседник Москвы 24.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Не менее травмоопасным при несоблюдении правил безопасности может стать и катание на коньках, продолжает травматолог-ортопед. Среди наиболее частых повреждений здесь встречаются переломы рук, позвоночника и лодыжки, перечисляет Терновой.





Константин Терновой кандидат медицинских наук, врач – травматолог-ортопед Обычно люди получают травмы или в первые три месяца катания по неопытности, или через два года из-за излишней уверенности в собственных силах.

"Во втором случае человек не катался девять месяцев, приходит на лед с воспоминаниями, как классно он закончил прошлый сезон. И хочет показать, как это надо делать", – сказал врач.

На травматизм также влияет и качество льда на катке, обратил внимание Терновой. Любая зазубрина, в которую попадает конек, может стать причиной травмы, добавил он.

По словам эксперта, на восстановление перелома пальцев уходит в среднем три недели, рук – четыре недели, а ног – шесть недель. При этом тяжелая черепно-мозговая травма и повреждение позвоночника могут привести к инвалидности, заметил травматолог-ортопед.

