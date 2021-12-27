СК начал проверку после гибели подростка во время катания на тюбинге в Москве

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Следственный комитет организовал проверку после гибели 15-летнего подростка, который наехал на дерево во время спуска на тюбинге с необорудованного склона на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК России.

"В конце спуска он наехал на дерево и ударился головой. Он полученных повреждений несовершеннолетний скончался на месте происшествия. <...> По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – говорится в сообщении.

Трагедия произошла накануне вечером. Проверку по факту происшествия также проводит Нагатинская межрайонная прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Королеве пятилетняя девочка врезалась в колесо поезда после того, как тюбинг, наехав на бугор, изменил направление движение. Ребенка госпитализировали с травмой головы. По данному факту проверку организовал следственный комитет.