В Госдуме придумали, как сделать катание на тюбингах безопаснее

Катание на тюбингах, которые по-простому еще зовутся ватрушками, одно из самых популярных зимних развлечений у россиян. С лихих горок и оборудованных, и стихийных на надувных кругах с высокой скоростью съезжают и дети, и взрослые. Но только за минувшие праздники с любителями подобного экстрима в России произошло сразу несколько несчастных случаев. Разбираемся, почему такая зимняя забава может обернуться трагедией и как этого не допустить.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Накатались до смерти

Трагедией едва не закончилось катание на тюбингах с горки в подмосковном Щелкове. Здесь в районе набережной Серафима Саровского двое детей с небольшой разницей во времени улетели в реку. В Сети есть кадры, как одного из них, сидящего на ватрушке, уносит течением. К счастью, очевидец событий – мужчина – полез в ледяную воду и спас ребенка.

Другой случай произошел там же, но уже вечером. Маленькая девочка, скатившись вниз, также оказалась в Клязьме на ватрушке. За ней прямо в одежде нырнула мама. В итоге спасать обеих, рискуя жизнью, пришлось двум мимо проходившим мужчинам. Позднее мама девочки в Instagram рассказала в подробностях о произошедшем.

"Мы совершили ошибку – подумали, что дети легкие, до речки не докатятся ни в коем случае", – поделилась она.





мама девочки Юстина просто с такой скоростью пролетела мимо меня. И я за ней бежала, прямо цеплялась в эту ватрушку. Я хотела ее поймать на лету, но поняла, что это невозможно, Юстина на ватрушке скатилась в воду. В ледяную воду, одна, три годика девочке.

Местные жители утверждают, что подобные случаи здесь не редкость. В итоге злосчастную горку засыпали песком.

Еще один из многочисленных инцидентов с ватрушками случился в новогодние праздники в Карелии. По информации прокуратуры республики, в городе Сортавале повреждения при катании на тюбингах получили двое малолетних детей. У них диагностированы тяжелые травмы. ЧП произошло в парке "Ваккосалми" на горке, которая не предназначена для спуска на ватрушках.

Страшная трагедия случилась в Санкт-Петербурге: здесь погиб 27-летний мужчина. По данным Следственного комитета по региону, 9 января во время катания на тюбинге в лесном массиве в Красносельском районе города он врезался в дерево. Мужчина получил повреждения головы, от которых умер прямо на месте.

А в Москве водитель автомобиля решил прокатить подростков на тюбингах, привязанных к машине. В итоге на скорости 60 километров в час один из них улетел в дерево. С тяжелыми травмами 15-летнего мальчика доставили в больницу, водитель задержан.





Наталия Метлина член комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Такого рода поведение должно быть наказано по всей строгости закона. Уже возбуждено уголовное дело в отношении водителя, и, уверена, правоохранительные органы проведут все необходимые проверки.

Ранее лишать прав водителей, которые привязывают к своему автомобилю тюбинги, предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, такие развлечения могут привести к серьезным последствиям, вплоть до смерти человека.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кто ответит за травмы?

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич рассказал Москве 24, что проблема катания на ватрушках обсуждается уже не первый год.

"Решить ее, на мой взгляд, можно как и с другими опасными видами спорта. Например, есть горные лыжи. Предназначенная для них трасса получает разрешение определенного ведомства на ее использование. Она должна соответствовать определенным критериям, там должны работать спасатели. На мой взгляд, нужно организовать трассы для катания на тюбингах по аналогии с горнолыжными спусками", – сказал Менделевич, оговорившись, что, возможно, такие требования уже существуют.

Он добавил, что за возникновением стихийных спусков должны пристально следить местные администрации и моментально их закрывать. Наказывать же за катание на таких склонах, по словам Менделевича, следует не отдыхающих, а бизнес, который иногда организовывает там прокат ватрушек.





Борис Менделевич член комитета Госдумы по охране здоровья Тюбинги ведь чаще не покупают, а берут в аренду. И есть определенная часть предпринимателей, которые зарабатывают на этом деньги. На мой взгляд, действовать в решении проблемы травматизма на несанкционированных склонах нужно именно через них.

Эксперт по безопасности и выживанию Эдуард Халилов заявил Москве 24, что основная опасность тюбинга в том, что он фактически никак не управляется тем, кто на нем катится. А значит, контролировать траекторию движения невозможно.

"Кроме того, человека на тюбинге сильно раскручивает, он может катиться спиной вперед или боком. Это очень опасно. На пути бывают кочки, небольшие трамплины, человек может подпрыгнуть и упасть с высоты в метр на копчик, на спину, повредить конечности, удариться головой", – говорит Халилов.

На стихийных трассах основная опасность также исходит от деревьев, торчащих труб и линий электропередачи, продолжает эксперт. На тюбинге влететь в них проще простого.

"Человек, который скатывается со склона на скорости около 40 километров в час, при ударе о дерево или столб получает реально жесткие травмы. Но, помимо статичных предметов, можно влететь и в другого человека. Часто возникает ситуация, когда один человек с трассы еще не ушел, а вниз уже катится другой, он влетает в него на полном ходу", – комментирует эксперт по безопасности.

Высока опасность и улететь на тюбинге в водоем. Прокатившись по льду, человек может провалиться в полынью, предупреждает Халилов. Спасать потерпевшего в такой ситуации придется из холодной воды, что повышает риск как для того, кто провалился, так и для того, кто идет на помощь.





Эдуард Халилов эксперт по безопасности На оборудованной трассе есть человек, который не выпустит следующего, пока с трассы не ушел предыдущий прокатившийся. Кроме того, на ней есть борта, ограничители, на пути движения нет водоемов, деревьев и столбов. Увидев такую трассу, взрослый человек может понять, что она потенциально безопасна для катания. Да, наверняка это стоит денег, но лучше заплатить небольшую сумму и получать удовольствие, чем кататься где попало и оказаться в больнице.

Кандидат медицинских наук, врач-травматолог Артем Катулин в разговоре с Москвой 24 заявил, что во время катания на ватрушках травмировать можно все что угодно, начиная от пальцев рук и заканчивая переломом основания черепа.

"Ватрушка – неуправляемый спортивный снаряд. А с неуправляемым движущимся средством вероятность получения травмы высока. Плюс проблема в том, что люди часто катаются на ватрушках в местах, которые для этого не предназначены", – отметил Катулин.

По словам врача-травматолога, если человек получил травму во время спуска, в первую очередь нужно зафиксировать поврежденную часть тела. Это можно сделать либо с помощью специальной шины в аптечке, либо подручными средствами, начиная от палок и заканчивая одеждой.