Депутат МГД Метлина призвала строго наказать катавшего детей на тюбинге водителя

14:52
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Водителя, который катал ребенка на привязанном к машине тюбинге, стоит наказать по всей строгости закона, считает член комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политики Наталия Метлина.
Депутат подчеркнула, что такое поведение говорит о чудовищной безответственности и наплевательском отношении к здоровью и жизни людей.
"Такого рода поведение должно быть наказано по всей строгости закона. Уже возбуждено уголовное дело в отношении водителя, и, уверена, правоохранительные органы проведут все необходимые проверки", – приводит Агентство "Москва" слова Метлиной.
Ранее в Москве водитель катал подростков на тюбингах, привязанных к бамперу автомобиля. На скорости 60 километров в час один из детей влетел в дерево. Он получил тяжелые травмы и попал в больницу. Водителя задержали.
Метлина добавила, что ватрушки сами по себе являются травмоопасными. Они предназначены для катания на специальных трассах, горках с мягкими ограничителями, улавливающими сетками. При этом развлекаться на ватрушках на обычных горках у дома крайне небезопасно.
"В Новосибирске в новогодние каникулы, катаясь с горки, погибла 8-летняя девочка. Ребенок находился под присмотром родителей, но это не спасло ребенка от столкновения ватрушки с железным ограждением. Это огромное горе – семья потеряла дочь, брат – младшую сестру. Ватрушки слишком опасны", – привела историю Метлина.
Член комиссии Мосгордумы призвала родителей не разрешать катание на тюбингах без обеспечения мер безопасности. При этом она подчеркнула, что обычная картонка, санки или ледянка гораздо безопаснее ватрушки. Дело в том, что последняя может развивать огромную скорость.
"В ватрушке человек беспомощен – он лежит в углублении, а скорость развивается огромная, ему просто некуда деваться. Мягкие бортики не спасают при падении в таких условиях, люди получают тяжелейшие переломы, черепно-мозговые травмы, компрессионные переломы позвоночника", – заключила депутат.
Подросток попал в реанимацию из-за неосторожного катания на ватрушке
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