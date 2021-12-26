Подросток погиб во время катания на тюбинге в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На юге Москвы 15-летний юноша погиб, врезавшись в дерево во время катания на тюбинге. Об этом столичная прокуратура сообщила в своем официальном телеграм-канале.

"На Каширском шоссе около 21:00 несовершеннолетний при спуске с необорудованного склона на тюбинге врезался в дерево", – говорится в публикации.

Уточняется, что от полученных травм подросток скончался. В настоящее время по данному факту проводит проверку Нагатинская межрайонная прокуратура.

Ранее, 11 декабря, пятилетняя девочка врезалась в колесо поезда после того, как тюбинг, наехав на бугор, изменил направление движение. Ребенка госпитализировали с травмой головы. По данному факту проверку организовал следственный комитет.

