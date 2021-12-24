Суд арестовал мать, оставившую двоих детей на морозе под Саратовом

Фото: СК РФ

Жительницу саратовского села, которая оставила на морозе двоих детей, арестовали на два месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУСК по региону.

"Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца сроком до 21 февраля 2022 года", – говорится в сообщении.

Детей обнаружили в овраге в селе Прокудино Аткарского района Саратовской области 22 декабря. Мальчик 2013 года рождения погиб, а его сестру 2016 года рождения госпитализировали.

В региональной прокуратуре рассказали, что дети проживали в частном благоустроенном доме, а их семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов. Против матери детей возбудили уголовное об убийстве и покушении на убийство.

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя ранее сообщила, что мать детей дает противоречивые показания о содеянном, из-за этого правоохранители не могут установить истинную причину трагедии.