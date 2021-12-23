СК провел следственный эксперимент с матерью детей, найденных в овраге под Саратовом

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Правоохранители в Саратовской области провели следственный эксперимент с женщиной, оставившей своих маленьких детей в овраге на морозе. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

"Подозреваемая рассказала обо всех обстоятельствах произошедшего и раскаялась в содеянном", – говорится в сообщении.

По версии следствия, утром 22 декабря подозреваемая рассердилась на свою 5-летнюю дочь и 8-летнего сына за непослушание и попыталась убить детей. Когда они перестали подавать признаки жизни женщина вынесла их на улицу и оставила в овраге.

"Следственный орган намерен ходатайствовать об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу", – сообщили в СК.

Там добавили, что ведомство исследует все причины, приведшие к трагедии, и оценит условия жизни детей в семье, а также действия органов опеки.

Детей нашли в овраге в селе Прокудино Аткарского района Саратовской области 22 декабря. Мальчик 2013 года рождения погиб, а его сестру 2016 года рождения госпитализировали.

В региональной прокуратуре рассказали, что дети проживали в частном благоустроенном доме, а их семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

Против матери детей возбудили уголовное об убийстве и покушении на убийство.