СК провел следственный эксперимент с матерью детей, найденных в овраге под Саратовом

17:59
"Подозреваемая рассказала обо всех обстоятельствах произошедшего и раскаялась в содеянном", – говорится в сообщении.
По версии следствия, утром 22 декабря подозреваемая рассердилась на свою 5-летнюю дочь и 8-летнего сына за непослушание и попыталась убить детей. Когда они перестали подавать признаки жизни женщина вынесла их на улицу и оставила в овраге.
"Следственный орган намерен ходатайствовать об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу", – сообщили в СК.
Там добавили, что ведомство исследует все причины, приведшие к трагедии, и оценит условия жизни детей в семье, а также действия органов опеки.
Детей нашли в овраге в селе Прокудино Аткарского района Саратовской области 22 декабря. Мальчик 2013 года рождения погиб, а его сестру 2016 года рождения госпитализировали.
В региональной прокуратуре рассказали, что дети проживали в частном благоустроенном доме, а их семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов.
Против матери детей возбудили уголовное об убийстве и покушении на убийство.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: