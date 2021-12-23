Юрист рассказал о попытке отца замерзших под Саратовом детей лишить жену родительских прав

В селе под Саратовом 22 декабря местные жители нашли в овраге двоих детей без верхней одежды. Мальчик скончался, а девочка пережила клиническую смерть, медики продолжают бороться за ее жизнь. Правоохранители задержали мать детей. Следователи считают, что она душила их перед тем, как вынести на мороз. Рассказываем подробности произошедшего.



Преступление и наказание

Днем 22 декабря в овраге села Прокудино под Саратовом нашли 8-летнего мальчика и его 5-летнюю сестру. Дети были без верхней одежды. В снегу их обнаружила прохожая, которая вызвала скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть мальчика. Девочку в тяжелом состоянии доставили сперва в районную больницу, а затем в клинику Саратова, за ее жизнь борются врачи.

В день происшествия температура в Саратовской области достигала -15 градусов. Состояние выжившей девочки врачи оценивают как крайне тяжелое, написала у себя в Instagram детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя.





Татьяна Загородняя уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Перенесла клиническую смерть вчера. Реанимация скорой помощи детской областной ее откачала. Ребенок борется за жизнь.

Следователи подозревают в убийстве 43-летнюю мать детей. Вечером того же дня полиция задержала женщину в городе Энгельсе, в 150 километрах от места, где произошла трагедия. Против нее возбудили два уголовных дела: об убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью и о покушении на убийство двух малолетних.

"Рассердившись на детей за непослушание, женщина, используя шарф, заблокировала доступ воздуха сначала сыну, затем дочери, удерживая до тех пор, пока они не перестали подавать признаки жизни. Затем она вынесла их на улицу и оставила в овраге, расположенном неподалеку от дома, после чего скрылась," – пояснили в пресс-службе следственного управления СКР по Саратовской области.

По данным региональной прокуратуры, дети проживали в частном благоустроенном доме, их семья не состояла на учете и не попадала в поле зрения правоохранительных органов. Следователи планируют оценить своевременность и полноту контроля за семьей со стороны органов профилактики.

"С учетом покушения, а также путем частичного сложения наказания срок может быть от 8 до 15 лет лишения свободы. К женщинам не применяется пожизненное лишение свободы. Но в случае совершения женщиной преступления в отношении детей гендерный признак становится квалифицирующим и существенно усиливает ответственность", – рассказала Москве 24 партнер юридической фирмы Анна Голуб.



Увлекалась эзотерическими практиками

До своего задержания женщина по телефону связалась с полицией и рассказала, что выгнала детей на мороз без верхней одежды из-за затянувшегося бракоразводного процесса. По ее словам, она не видела будущего для своих детей. В ходе телефонного разговора с правоохранителями мать признала вину в смерти сына.

43-летняя женщина работает уборщицей, сообщает сайт "Комсомольской правды". Погибший сын и пострадавшая дочь – дети женщины от третьего брака. Местное издание "СарИнформ" со ссылкой на адвоката супруга задержанной Владимира Герасимова сообщает, что дети проживали с отцом в селе Прокудино, где и произошла трагедия. При этом обвиняемая проживала в Энгельсском районе, а мужчина выплачивал экс-супруге алименты. Юрист подчеркнул, что бывший супруг планировал лишить женщину родительских прав.





Владимир Герасимов юрист Она их иногда забирала, а они плакали, жили с ней на непонятных адресах, становились свидетелями пьянок. Ужасная картина. Он был справедливо обижен на жену. Он сказал мне: "Как так? С меня взыскивают деньги, а дети живут со мной, я и так трачу на них средства!"

Юрист со ссылкой на отца детей заявил, что женщина пропивала алименты и гуляла с мужчинами. Он пояснил, что развелся с матерью малышей по ее инициативе.

Второй бывший супруг матери детей Михаил рассказал, что женщина прибегала к эзотерическим практикам в попытке изменить свою жизнь к лучшему, сообщает Life.ru. По его словам, она всегда вела себя адекватно.

