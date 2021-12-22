Двоих детей нашли в овраге в саратовском селе

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Двоих детей нашли в овраге в селе Саратовской области. Как передает следственное управление СК РФ по региону, один ребенок погиб.

По информации правоохранительных органов, трагедия произошла в селе Прокудино Аткарского района Саратовской области.

"Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть мальчика 2013 года рождения. Девочка 2016 года рождения госпитализирована в лечебное учреждение", – уточнили в ведомстве.

По факту инцидента начата проверка со стороны следственных органов. Собирается информация о семье, в которой проживали дети.

В пресс-службе прокуратуры Саратовской области подтвердили, что также проводят проверку. Как уточнили в ведомстве, дети проживали в частном благоустроенном доме, их семья не состояла на учете и не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что прокуратура Москвы проводит проверку по факту падения ребенка из окна. Инцидент произошел на улице Донбасской. Из окна 3-го этажа выпал 5-летний ребенок.