Отец найденных в овраге под Саратовом детей рассказал об отношениях с бывшей женой

20:45
Фото: instagram.com/adm_atkarsk
Отец детей, которых нашли в овраге в селе Саратовской области, рассказал об отношениях с бывшей женой. Об этом сообщает Life.ru.
Александр Зайцев пояснил, что развелся с матерью малышей по ее инициативе. Детей при этом суд решил оставить с ней вопреки его воле.
"У нас, если мужик, значит, ему детей не положено. Я же не работал официально, а она работала уборщицей. Ей детей и отдали", – сказал Зайцев.
Мужчина пояснил, что просил отдать ему детей, однако эти попытки не дали результата. Отвечая на вопрос, как мать относилась к сыну и дочери, Зайцев заявил, что она иногда на них кричала.
Сама женщина в ходе телефонного разговора с правоохранителями признала вину в смерти сына. Также она объяснила, что оставила детей на морозе без одежды, поскольку не видела для них будущего в связи с затянувшимся бракоразводным процессом.
Женщина пообещала явиться в прокуратуру 23 декабря. Отец детей также сообщил, что выехал из Энгельса на встречу с правоохранителями.
Двоих детей нашли в овраге в селе Прокудино Саратовской области 22 декабря. Мальчик 2013 года рождения погиб, девочку 2016 года рождения госпитализировали. По факту инцидента начата проверка со стороны следственных органов и прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, дети проживали в частном благоустроенном доме, их семья не состояла на учете и не попадала в поле зрения правоохранительных органов.
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