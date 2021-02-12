Очевидец рассказала о матери, пытавшейся в ТиНАО убить троих детей

В ТиНАО мать пыталась убить троих детей, оставив их раздетыми на морозе в лесу. К счастью, происходящее заметил очевидец и обратился за помощью к правоохранителям. Сейчас они находятся в реанимации под наблюдением врачей, а на женщину завели уголовное дело. Разбираемся, почему мать могла пойти на такой поступок.



Фото: Москва 24/Александр Авилов

"Последствия могли быть необратимыми"

По данным следствия, поздним вечером 11 февраля 33-летняя женщина привезла своих детей в лесополосу на территории ТиНАО. Там она их раздела и оставила на морозе. О произошедшем в полицию сообщил случайный свидетель.

"Дети с различными степенями обморожения были незамедлительно доставлены в детскую городскую больницу, где им оказывается помощь. Женщина также госпитализирована, в скором времени следователи проверят состояние ее психического здоровья", – сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии". Следствие также устанавливает родственников семьи и все обстоятельства случившегося.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, дети провели на морозе в -15 градусов около 40 минут. На место женщина приехала на автомобиле "Лада". Сперва она якобы разделась сама, а затем сняла одежду с детей и направилась в сторону лесополосы.

Речь идет о 10-месячной девочке и двух мальчиках 2 и 10 лет, указал источник. Женщина, по его данным, – уроженка Чебоксар. Вместе с детьми она проживала в частном доме в Московской области. Эту информацию подтвердила и уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.





Ксения Мишонова уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье По предварительным данным, семья проживала в Московской области с 9 января. Ранее в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних у нас на территории семья не попадала. Мы продолжаем собирать и проверять информацию.

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

На контроль ситуацию взяла уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, дети в стабильном состоянии, но пока находятся под наблюдением врачей.

"Помощь пришла вовремя, сейчас дети находятся в одной из клиник столицы, пока в отделении реанимации и интенсивной терапии. Состояние стабильное, мы на связи с врачами. Страшно подумать... Еще немного – и последствия могли быть уже необратимыми", – подчеркнула она.

Кузнецова добавила, что держит связь с детскими омбудсменами Москвы и Чувашии: здесь могут находиться родственники семьи. Кроме того, работает в контакте со столичным департаментом труда и социальной защиты населения.

"Мама, пожалуйста, не надо!"

По данным сайта "Московский комсомолец", в последнее время мать часто ругалась с отцом детей. Обвиняла его в том, что мужчина якобы подмешивал ей какие-то таблетки, от которых женщине становилось плохо.

Поездка в лес произошла как раз после очередной ссоры. Предположительно, женщина сказала мужу, что они с детьми поехали молиться. Сама обмороженная мать не могла объяснить свой поступок приехавшим на место полицейским, так как была в невменяемом состоянии, передает издание. СМИ также сообщают, что женщина увлеклась религией и походами в церковь как раз под влиянием мужа.

Вместе с тем жительница ТиНАО, чей дом расположен вблизи лесного массива, Людмила Рябчикова рассказала "Вечерней Москве", что они с мужем, услышав детские крики, пошли проверить обстановку. "Детские голоса кричали: "Мама, пожалуйста, не надо!" Звуки шли как раз со стороны леса, где завершаются дачные участки. Мы вооружились фонарями, схватили собаку и пошли", – вспоминает она.

Со слов женщины, они с мужем стали свидетелями, как правоохранители усаживают в машину подозреваемую. Она якобы пыталась сопротивляться и вела себя агрессивно, рассказывает Рябчикова.





Людмила Рябчикова жительница ТиНАО Она выкрикивала нечленораздельные слова, угрожала, вырывалась. У меня сложилось впечатление, что у нее проблемы с головой. Как можно беззащитного ребенка вытащить на мороз, когда на улице минус 15 градусов?!

Женщина также сообщила, что "замерзших и одубевших от холода" детей забрали врачи скорой помощи. По ее словам, старший ребенок "был вообще без чувств": он упал в обморок.

Лишат ли мать родительских прав?

Психолог-консультант и супервизор Наталья Панфилова в разговоре с Москвой 24 предположила, что у женщины, скорее всего, произошел какой-то нервный срыв и на его фоне развилось психическое расстройство.

"Такие вещи женщина может делать только в состоянии аффекта. Забота о потомстве – это один из базовых инстинктов всех млекопитающих, к которым относится и человек. Любое животное защищает свое потомство даже ценой собственной жизни. И в человеке тоже это заложено на уровне генетики. Такое женщина может делать только в сумеречном состоянии сознания, на нее что-то нашло", – пояснила специалист.





Наталья Панфилова психолог-консультант и супервизор Какое продолжение она дальше планировала – неизвестно. В любом случае это неадекватное поведение.

В свою очередь, юрист Виктория Данильченко рассказа Москве 24, что по возбужденной статье матери может грозить от 8 до 20 лет лишения свободы.

"Если женщину признают невменяемой, то к уголовной ответственности привлечена она быть не может. В таком случае законом предусмотрена возможность ее поместить на лечение в психиатрическую больницу закрытого типа. Надо сказать, что условия содержания в таких заведениях подчас бывают строже, чем в тюрьме", – подчеркнула она.

Кроме того, велика вероятность, что женщину лишат материнских прав, заключила Данильченко.