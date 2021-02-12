В ТиНАО мать хотела убить троих детей, бросив их на морозе

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Возбуждено уголовное дело после попытки убийства троих детей в ТиНАО. Сделать это хотела их мать. Женщина бросила детей в лесу на 15-градусном морозе, сообщается на сайте главного управления СКР по Москве.

"По версии следствия, 33-летняя многодетная мать привезла своих детей 11 февраля 2021 года на территорию лесополосы, расположенной в ТиНАО. Женщина раздела их догола и оставила одних при низкой температуре. О произошедшем сообщил очевидец", – рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Дети были доставлены в больницу с различными степенями обморожения. Женщина также была госпитализирована, позже специалисты проверят ее психическое здоровье.

"Следствие устанавливает родственников детей и все обстоятельства произошедшего", – добавила Иванова.

Ранее следователи в Татарстане возбудили уголовное дело после получения обморожений малолетними детьми из Алексеевского муниципального района республики.