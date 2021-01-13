В Татарстане возбудили уголовное дело по факту обморожения двух детей

15:56
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело после получения обморожений малолетними детьми из Алексеевского муниципального района республики. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Республике Татарстан.
Как уточняется, дело возбуждено в отношении 22-летней местной жительницы.
По данным следствия, подозреваемая после употребления алкоголя с сожителем матери ушла из дома в неотапливаемый сарай, взяв с собой двух детей 1,5 и 4 лет. Отмечается, что температура воздуха на улице составляла около минус 30 градусов.
"Спустя некоторое время старший ребенок замерз, женщина вернулась с ним в дом, оставив при этом в сарае младшую девочку. Наутро ее обнаружила пришедшая с работы мать подозреваемой", – говорится в сообщении.
В пресс-службе СК подчеркнули, что девочку госпитализировали с тяжелыми обморожениями. Мальчик также получил обморожения, ему оказали необходимую помощь.
Подозреваемую задержали. Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.
В прошлом году житель Бурятии забыл ребенка в сугробе ночью при температуре минус 15 градусов. Инцидент произошел в садоводческом некоммерческом товариществе в Заиграевском районе. Ребенка спас случайный прохожий, девочку оперативно доставили в больницу с обморожением.
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