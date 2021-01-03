Столичный Роспотребнадзор дал рекомендации для профилактики обморожения

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Специалисты столичного Роспотребнадзора подготовили ряд рекомендаций для профилактики обморожения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам специалистов, большую потерю тепла вызывает алкогольное опьянение, поэтому не стоит употреблять алкоголь на морозе.

"Дополнительным фактором является невозможность сконцентрировать внимание на признаках обморожения в состоянии опьянения. Также периферийную циркуляцию крови уменьшает курение, что делает конечности более уязвимыми. Нормальной циркуляции крови способствует свободная одежда", – говорится в сообщении.

Также для удержания тепла рекомендуется одеваться многослойно или надевать термобелье. Специалисты призывают не выходить на мороз без варежек, шапки и шарфа.

"Если на прогулке вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место. Обмороженному месту нельзя позволять снова замерзнуть. С обмороженных конечностей на морозе нельзя снимать обувь, так как они распухнут. Замерзшие руки можно попробовать согреть под мышками. На ветру вероятность обморожения увеличивается", – отмечают специалисты.

Особое внимание в Роспотребнадзоре призывают обращать на детей и пожилых людей. У первых теплорегуляция организма еще не полностью настроена, а у вторых и при некоторых болезнях функция теплорегуляции бывает нарушена.

В Роспотребнадзоре также рассказали о первой помощи при обморожении. Части тела не следует растирать на морозе. В теплом помещении нужно снять обувь и носки. На поврежденную кожу нужно нанести сухую повязку. Нужно пить много теплой и сладкой жидкости для согревания организма изнутри.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников в беседе с Москвой 24 рассказал, почему в холодную погоду опасно согреваться алкоголем на улице.