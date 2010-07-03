Мужчина в Бурятии забыл ребенка в сугробе

Фото: ТАСС/Денис Слепцов

Житель Бурятии забыл ребенка в сугробе ночью при температуре минус 15 градусов. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

Инцидент произошел в садоводческом некоммерческом товариществе в Заиграевском районе. 43-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставил на морозе ребенка. Спасти девочку удалось благодаря случайному прохожему, который увидел ее в сугробе.

Ребенка оперативно доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу с диагнозом "обморожение стоп второй степени". Помощь пострадавшей оказали в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Правоохранительные органы прорабатывают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Оставление в опасности".

Ранее похожий инцидент произошел в Подмосковье. Женщина оставила новорожденного ребенка на улице. Младенца нашли местные жители. По факту произошедшего впоследствии было возбуждено уголовное дело.

