Новорожденную девочку нашли на улице в подмосковном Раменском

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В подмосковном Раменском на улице обнаружили новорожденную девочку. Об этом рассказала старший помощник главы ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий, сообщает Агентство "Москва".

В полицию обратилась местная жительница, которая нашла ребенка в кустах возле дома. Новорожденная девочка была завернута в плед. Никаких признаков телесных повреждений у нее обнаружено не было. Малышку госпитализировали в городскую больницу в удовлетворительном состоянии.

В настоящее время следователи проводят доследственную проверку и устанавливают личности родителей девочки. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее бабушка трехлетнего мальчика, родители которого несколько недель не выходят на связь, получила право опеки.

В начале октября сын женщины привез ей трехлетнего внука в гости на выходные, в воскресенье родители за ребенком не приехали, и бабушке пришлось взять мальчика с собой на работу. Тем временем мать и отец ребенка, не дозвонившись до бабушки, заявили в полицию о пропаже сына.

