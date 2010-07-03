Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения грудного ребенка на улице в Москве

11:23
Фото: скриншот телеканала Москва 24
Полиция возбудила уголовное дело об оставлении в опасности после обнаружения шестимесячной девочки на улице Щепкина в центре столицы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.
В ведомстве разыскивают мужчину азиатской наружности худощавого телосложения, в возрасте 25–27 лет, ростом 170–180 сантиметров, с темными короткими волосами, который был одет в джинсовый костюм синего цвета.
Девочку на вид около шести месяцев нашли прохожие на улице Щепкина 21 октября. Ее поместили в инфекционное отделение городской детской больницы № 9. По словам медиков, у младенца нет каких-либо внешних повреждений, ребенок в чистом и ухоженном виде.
"Ребенок находится в боксе, с ним рядом няня. Аппетит удовлетворительный, сон не нарушен, в хорошем эмоциональном расположении", – рассказала врач-педиатр Екатерина Межуева. По ее словам, девочке на вид 4,5 месяца.
Уполномоченный при президенте России Анна Кузнецова также сообщила, что у ребенка нет следов насильственных действий. По ее словам, девочку оставят под наблюдением врачей, пока не будут найдены ее родители или родственники.
В Депздраве отметили, что девочку осмотрели врачи, проведены все необходимые диагностические исследования. Там сообщили, что ребенок активен, не боится взрослых и идет на контакт.
Фонд "Поиск пропавших детей" опубликовал фото мужчины и женщины, которые могли оставить ребенка. Это кадр с камеры видеонаблюдения. На фото мужчина на руках держит ребенка, одетого так же, как и найденная девочка.
Всех, кто что-либо знает о родственниках девочки, просят сообщить об этом по телефонам: 8-800-707-70-22, 8-495-690-44-51.
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